Gazzetta svela la reazione di Palladino all'idea di allenare il Napoli, De Laurentiis lo valuta!

Ultime notizie Napoli - L'allenatore del Monza Raffaele Palladino è nato a Mugnano di Napoli: «Sono un figlio di Napoli, il mio cuore è napoletano e io mi sento napoletano a tutti gli effetti». Può essere un nome spendibile per il futuro azzurro? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

È lecito supporre che De Laurentiis cerchi un nuovo allenatore sin dalla primavera:

"Palladino, insieme a Thiago Motta, è uno dei profili che si stanno preparando al grande salto. Dopo il Monza, sarà il momento di misurarsi con una realtà che lotta per i vertici o quantomeno per un piazzamento in Europa. Quello che presumibilmente sarà anche lo status del Napoli. Gli occhi di Palladino brillano all’idea di guidare la squadra della propria città. E De Laurentiis valuta attentamente questa soluzione"