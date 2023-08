Gazzetta - Gli agenti di Gabri Veiga hanno preso tempo per leggere contratto Napoli

Calcio Napoli - C'è grande attesa per il trasferimento di Gabri Veiga al Napoli. Come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, è stata premiata la pazienza del Napoli nel saper aspettare con fiducia che scemassero gli interessamenti del PSG, ed anche di alcune squadre di Premier League, per sferrare l'assalto decisivo sul calciatore iberico.

Gabri Veiga al Napoli

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'affare non è ancora chiuso. Mancano le firme sui contratti perchè il Napoli non intende garantire la percentuale sulla rivendita futura del cartellino. Sono sfumature risolvibili, scrive il quotidiano, per un affare che si farà. Intanto gli agenti di Gabri Veiga si sono presi alcuni giorni di tempo per leggere i contratti del Napoli.