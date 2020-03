Gazzetta - Giuntoli aveva adocchiato Demme già nella primavera dello scorso anno: Ancelotti ritenne non fosse utile un regista, il retroscena

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena su Diego Demme: "L’aveva adocchiato, Cristiano Giuntoli, nella primavera dello scorso anno. E già in quel periodo un pensierino ce l’aveva fatto. Diego Demme, il capitano del Lipsia, sarebbe potuto essere la soluzione dei problemi del centrocampo napoletano. Con la partenza di Jorginho, il Napoli aveva perso l’uomo d’ordine, il metodista in grado di assicurare l’equilibrio al gioco. E, senza di lui, lì mezzo s’era perso un po’ di qualità oltre al punto di riferimento per far ripartire l’azione. Un handicap, che durante la gestione di Carlo Ancelotti non è stato considerato tale e che con Rino Gattuso s’è riproposto fortemente. Mentre l’ex tecnico non ha mai ritenuto importante, nel suo sistema di gioco la figura del metodista, quello attuale, invece, la ritiene fondamentale, tanto da avallare subito l’ingaggio del centrocampista tedesco, a gennaio scorso, così come proposto da Giuntoli. Il suo intuito è stato determinante, insieme alla bontà dell’operazione per garantire al Napoli il salto di qualità in mezzo al campo".