Gazzetta - Giuntoli alla Juve non può essere quello di Napoli: Allegri vuole calciatori pronti e cari

Serie A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Giuntoli e Allegri alla Juventus:

"Giuntoli è l’uomo che ha creato il Napoli dello scudetto, anche con decisioni impopolari (addii di Insigne, Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly nella stessa estate) e scelte coraggiose (Kim e Kvaratskhelia su tutti, giocatori mai “pesati” prima in un campionato top). Al suo arrivo alla Juve, ci si aspettava subito una linea progettuale simile.

Allegri non è però Spalletti, così come la Juve non il Napoli. E forse nemmeno il Giuntoli all’ombra della Mole può essere quello ammirato sotto il Vesuvio. In fondo, l’abilità di un dirigente è anche quella di adeguarsi al contesto e al gruppo di lavoro. Almeno per questo primo anno in bianconero, l’orientamento pare quello di dare peso all’esperienza di chi potrebbe vestire la maglia della Signora. Lukaku ha vinto uno scudetto in Italia, così come Kessie".