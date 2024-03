Gazzetta - Gimenez-Napoli: il Feyenoord chiede 50 milioni. Peserà molto l'eventuale qualificazione alla Champions

Calciomercato Napoli - Con il probabile addio di Victor Osimhen, gli azzurri sono alla ricerca di un attaccante in grado di poter sostituire la punta nigeriana. Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, tra gli obiettivi c'è anche Gimenez del Feyenoord:

"Per l’attacco, Gimenez è da mesi un nome molto considerato per sostituire Osimhen. Centravanti strutturato ma mobile, sa aiutare la manovra ed essere efficace in area, sfruttando le qualità nel gioco aereo. Ha totalizzato 24 gol in 35 presenze stagionali, al Feyenoord è costato 6 milioni nel 2022 e oggi ne vale una cinquantina. Ovviamente le modalità di approccio dipenderanno dalla qualificazione in Champions, ma è fondamentale sapere già dove rivolgere lo sguardo. In questo caso, a Rotterdam".