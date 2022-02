Gazzetta - Giallo sputo, Lautaro rischia squalifica per Napoli-Inter: la situazione

Notizie calcio Napoli - Lautaro Martinez a rischio squalifica per Napoli-Inter. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come l'attaccante potrebbe saltare il big match del Maradona per un presunto sputo dato a Theo Hernandez mentre il terzino milanista si dirigeva verso gli spogliatoio dopo l'espulsione nei minuti finali del derby.

Rischio squalifica Lautaro Napoli Inter: le ultime