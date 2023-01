Gazzetta - Giallo Bereszynski-Napoli: l'agente conferma visite mediche, ma la Samp smentisce

Calcio Napoli - Giallo Bereszynski si legge sulla Gazzetta dello Sport. il terzino polacco è in procinto di trasferirsi al napoli. Oggi ci sono in programma anche le visite mediche ma a quanto pare la Sampdoria non avrebbe dato il via libera alla chiusura dell'affare.

Bereszynski Napoli: le ultime

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport: