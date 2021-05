Gazzetta - Gattuso vuole far dimenticare ai suoi il 6-0 dell'andata: teme che la squadra possa sottovalutare la gara

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Gattuso non si farà sicuramente distrarre da questi discorsi futuribili. Le offerte, attraverso il suo agente portoghese Jorge Mendes, arrivano anche da altri Paesi europei, visto i buoni risultati. Per il momento Rino pensa però solo a portare il Napoli in Champions, con una squadra che ha plasmato fra tante difficoltà e che ora gira a meraviglia, essendo diventata una macchina da gol. Ieri ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, e sta già indottrinando i suoi su come affrontare la Fiorentina. Gattuso vuol far dimenticare ai suoi il clamoroso 6-0 dell’andata, perché sarebbe fuorviante e non vuole che la squadra sottovaluti la partita"