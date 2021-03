Gazzetta - Gattuso vuole evitare il rischio di ricadute degli infortunati: ecco come gestirà il rientro di Lozano

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "A San Siro, col Milan, dovrebbe rivedersi anche Hirving Lozano, magari non subito, ma a partita in corso. Contro il Milan dovrebbe toccare a Mertens partire dal primo minuto, mentre per Osimhen e Lozano dovrebbe esserci spazio a partita in corso. Gattuso vuole evitare il rischio di ricadute, soprattutto per il nazionale messicano, che è rimasto fermo un mese per uno stiramento. Lozano, che potrebbe tornare dal primo minuto mercoledì sera, contro la Juventus"