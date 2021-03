Gazzetta - Gattuso sempre più solo: non tutta la squadra lo segue e reagisce come lui vorrebbe, c'è nervosismo

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "È un uomo solo, Rino Gattuso. Può contare solo su se stesso e sul proprio lavoro. La squadra lo segue, certo, ma non reagisce come lui vorrebbe alle avversità del momento. La partita di stasera ha le sembianze di un macigno, pronto a schiacciarlo al primo movimento sbagliato. Sa che De Laurentiis aspetta la fine della stagione per congedarlo; sa che non tutta la squadra lo segue, anzi i malumori interni stanno venendo fuori. Situazioni che, sicuramente, non lo stanno aiutando: in questo periodo più che la parte tecnica sta emergendo la fragilità caratteriale. Allenatore e squadra sono condizionati dalla paura di sbagliare e la serenità del gruppo è continuamente minata dal nervosismo".