Gazzetta - Gattuso ritrova Lozano: con Osimhen è il calciatore che fa parte degli indispensabili per l'allenatore

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Gattuso, dicevamo, ha iniziato a intravedere la luce in fondo al tunnel con i primi rientri. Mertens non è ancora al meglio della condizione, ma Osimhen è stato travolgente contro il Bologna, evidenziando quelle doti che hanno convinto De Laurentiis a investire 70 milioni di euro per ingaggiarlo dal Lilla. L’attaccante nigeriano è riuscito a garantire quella profondità al gioco venuta meno con l’infortunio suo e di Lozano. Loro due rientrano tra gli indispensabili di Gattuso, per nessuna ragione al mondo l’allenatore vi rinuncerebbe"