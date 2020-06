Gazzetta - Gattuso non ha alcuna intenzione di arrendersi: il Napoli a Bergamo per il sogno quarto posto

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Il Napoli ha voglia di grande Europa anche per la prossima stagione ma ci sono i 12 punti di vantaggio che lo dividono dal quarto posto dell’Atalanta che Rino Gattuso andrà a sfidare giovedì sera, a Bergamo. I bergamaschi non sprecano niente, come il Napoli, d’altra parte, mentre le possibilità di aggancio si assottigliano con il diminuire delle partite. L’allenatore, tuttavia, non ha alcuna intenzione di arrendersi, il suo Napoli è migliorato sul piano del gioco e anche con un ampio turnover, come quello fatto contro la Spal, nulla è cambiato nell’applicazione tattica e nel risultato".