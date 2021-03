Gazzetta - Gattuso e De Laurentiis separati in casa: tregua per l'obiettivo Champions, a fine stagione sarà addio

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Gattuso e De Laurentiis:

"Da qualche settimana è scattata la tregua, il silenzio imposto da Aurelio De Laurentiis è servito per evitare ulteriori polemiche dopo quelle sollevate dall’allenatore in risposta alle tante indiscrezioni che ne avrebbero voluto l’esonero. Tacitamente le parti hanno deciso di lasciar perdere i tumulti interni e dedicarsi esclusivamente al rilancio della squadra. È concentrato sul lavoro, Gattuso. Di futuro ne parlerà a tempo debito. Con De Laurentiis, il rapporto è al minimo sindacale, vivono da separati in casa e nessuno dei due ha voglia di alimentare ulteriori polemiche che potrebbero minare la serenità del gruppo. L’ipotesi più probabile è quella dell’addio a fine campionato".