Gazzetta - Gattuso amareggiato dopo Bergamo, arriva la strigliata alla squadra: "Prossime gare non una scampagnata!"

Ultime notizie calcio Napoli - Non è piaciuta a Gattuso la prova offerta dal suo Napoli in quel di Bergamo contro l'Atalanta ed il tecnico non ha nascosto il suo disappunto nelle interviste concesse al termine della gara. Per questo motivo, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è fatto sentire con i suoi calciatori con una strigliata finalizzata ad evitare che vengano ripetuti, questa sera ed in futuro, gli errori che sono risultati fatali contro gli orobici. Chiare, in tal senso, le parole da lui indirizzate alla squadra:

"Facciamo in modo che le prossime partite non diventino una scampagnata”.