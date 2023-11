Gazzetta - Gasperini recupera due titolari per la gara contro il Napoli

Calcio Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport ci sono due buone notizie per Gasperini in vista del match contro il Napoli:

"L’infermeria è piena, ma l’Atalanta ha buone chance di svuotarla per il Napoli. La sosta calza a pennello: sette degli otto giocatori attualmente infortunati sperano di utilizzare i giorni di stop del campionato per tornare disponibili. A partire da Scalvini e De Ketelaere. Già nei giorni scorsi il difensore e l’attaccante hanno ripreso a lavorare sul campo: salvo sorprese dovrebbero recuperare per sabato prossimo. Scalvini è stato ultimamente afflitto dal mal di schiena, CDK si è trovato ad affrontare un problema al ginocchio: entrambe le situazioni sono in miglioramento"