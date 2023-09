Gazzetta - Garcia vuole vedere una reazione al rientro dei nazionali, soprattutto da un giocatore in particolare: ecco chi

Ultime notizie Napoli - I primi segnali di reazione, al rientro dalla sosta, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia li vorrà vedere proprio dal suo Frank Anguissa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Rudi Garcia vuole una reazione da Anguissa e dal Napoli:

"È uno dei capitani senza fascia di questa squadra e al tempo stesso è senz’altro colui che conosce meglio l’allenatore. Sa cosa vuole, come lo vuole, cosa si aspetta. La spinta per tornare a correre verso la vetta passa tutta per i suoi piedi. D’altronde, tanta fiducia non si guadagna di certo per caso"