Gazzetta - Del Napoli scudettato restano pochi frammenti. Il pari è una mezza sconfitta: senza gioco non si va lontano

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport ha analizzato il pareggio in extremis del Napoli ieri contro il Genoa per 2-2. Garcia in conferenza stampa ha ammesso che si tratta di due punti persi per come la squadra ha giocato per quasi 70 minuti al Ferraris.

Genoa Napoli 2 2, il commento di Gazzetta

Ecco cosa si legge stamattina sulla Gazzetta dello Sport per Genoa-Napoli 2-2: