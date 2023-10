Gazzetta - Garcia sta cambiando la carriera di Zielinski: nuovo ruolo in campo dietro la rinascita del polacco

Calcio Napoli - Piotr Zielinski è certamente tra i calciatori che più si stanno confermando importanti in questa fase iniziale della stagione. Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la svolta del polacco nasce anche da una mossa tattica studiata dall'allenatore Rudi Garcia.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Diverse ricerche sostengono che mediamente un calciatore raggiunga l’apice della propria carriera a 26 anni. Piotr Zielinski si sta riscoprendo come una piacevolissima eccezione di questo principio non codificato. Lo scorso maggio ne ha compiuti 29 e in pochi avrebbero potuto prevedere un ulteriore miglioramento nei vari aspetti del suo gioco.

La mossa di Rudi Garcia, cioè avanzare e accentrare la sua posizione abituale in campo, si è rivelata estremamente efficace. Il discorso non si riduce al numero di reti, che finora sono tre tra campionato e Champions League, perché due di queste sono arrivate su calcio di rigore".