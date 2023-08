Gazzetta - Garcia si è tolto qualche sassolino sulle critiche ai problemi muscolari, ma solo con una cosa conquisterà gli scettici

Ultime notizie Napoli - Domani pomeriggio Rudi Garcia dirigerà il primo allenamento a Castel Volturno, il suo nuovo quartier generale, dove Spalletti aveva deciso di vivere nell’ultima parte della sua avventura napoletana. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Serve fame per confermarsi, voglia di andare ancora oltre i limiti. Dopo l’ultimo test si è tolto anche qualche sassolino contro una critica di troppo per le diverse noie muscolari accusate dai giocatori nelle ultime settimane, ma Rudi ha sempre difeso il suo lavoro e il suo staff. Solo i risultati, però, lo aiuteranno a conquistare in fretta gli ultimi scettici"