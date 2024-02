Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport boccia le due scelte tecniche decise da Aurelio De Laurentiis:

"Affidare la panchina a Rudi Garcia sembrava un azzardo, sostituirlo con Mazzarri è stato però un salto nel buio e adesso i conti non tornano. Il quarto posto Champions è ancora raggiungibile solo per una questione aritmetica, ma il Napoli non c’è più e questo è ormai un dato di fatto".