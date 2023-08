Gazzetta - Garcia potrebbe appendere nello spogliatoio questa frase di Rudy Tomjanovich

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport prende in prestito una frase di Rudy Tomjanovich per parlare del Napoli di Garcia:

"Mai sottovalutare il cuore di un campione". Il riferimento di Rudy Tomjanovich era espressamente riferito al basket, ma in fondo vale per ogni sport. Ed è una frase che Rudi Garcia potrebbe benissimo appendere all’interno dello spogliatoio del Napoli quest’anno – o magari sulle casacchine di allenamento, come fece il suo predecessore Luciano Spalletti – per convincere il gruppo ad andare ancora una volta oltre i propri limiti e provare a bissare l’impresa della scorsa stagione".