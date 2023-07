Gazzetta - Garcia ottimo aziendalista: sta provando a rigenerare anche Demme

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia si sta dimostrando un ottimo aziendalista perchè sta cercando di valorizzare il capitale umano che ha a disposizione. Tra questi c'è anche Demme:

"In questi giorni Garcia si è soffermato spesso con Diego Demme, dandogli indicazioni in campo e anche scambiando lunghe chiacchierate con il tedesco proprio per entrare in sintonia sui principi di gioco del francese, che sta dimostrando di essere un ottimo aziendalista, cercando di valorizzare il capitale umano che ha a disposizione".