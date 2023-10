Gazzetta - Garcia non sa bene dove voltarsi adesso: anche il consiglio dei saggi può perdere valore

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta la situazione delicata che sta vivendo Rudi Garcia:

"Il tecnico non sa bene dove voltarsi, adesso. Il consiglio dei saggi è una risorsa da cui attingere con la massima cura, la tensione e i cambiamenti paventati non lo rendono più quell’apparato di mediazione funzionale con i membri della rosa che gli è sempre stato tanto caro. Per tanti motivi, le cui origini nemmeno vanno ricercate necessariamente nell’allenatore, non ha presa su tutti".