Gazzetta - Garcia non rischia più l'esonero: i motivi che hanno convinto ADL

Calcio Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la panchina di Rudi Garcia non è più a rischio come nelle scorse settimane. De Laurentiis sembra aver rimesso l'allenatore francese al centro del villaggio dopo i 7 punti conquistati nelle ultime tre gare ufficiali.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Così l’allenatore oggi è decisamente più al sicuro. Non solo per le difficoltà che sarebbero derivate da un cambiamento in corsa, ma anche perché il momento può definirsi complessivamente positivo dal rientro dalla sosta. Sette punti in 3 gare, con l’unico pareggio arrivato contro un avversario di spessore come i rossoneri e la qualificazione agli ottavi di Champions League che è assolutamente alla portata. Seppur le modalità lasciano ancora diverse perplessità, sul piano dei risultati il tecnico non è attaccabile adesso".