Gazzetta - Garcia in confusione totale: tre capi d'accusa lasciano pochi dubbi. Perché scelte così inopportune in un momento di difficoltà?

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport punta il dito contro Rudi Garcia, reo di essere il maggiore responsabile del tracollo di ieri al Maradona contro la Fiorentina. Per il quotidiano, l'allenatore francese è in confusione totale. A dimostrarlo sono tre cose abbastanza chiare ed inequivocabili.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Il più importante riguarda l’allenatore, fischiato alla fine ancor più dei giocatori: Garcia sembra in confusione totale. I capi d’accusa sono tanti. Primo: il francese ha confermato integralmente la formazione titolare di martedì contro il Real. Allora a cosa serve la rosa lunga? Italiano ha cambiato sette giocatori di movimento su dieci dopo la sfida di giovedì in Conference e la squadra non ne ha risentito, segnale che in allenamento si lavora benissimo. Questo è il modo per non sentire le fatiche di coppa.

Secondo: dopo aver notato le difficoltà tattiche iniziali, Garcia non ha modificato nulla fino a quando l’infortunio di Anguissa l’ha costretto a passare a un 4-2-3-1 che per un po’ ha complicato la vita alla Viola. Perché allora al 12’ della ripresa il tecnico è tornato al 4-3-3 per poi accorgersi dell’errore e ripristinare il 4-2-3-1 nell’ultimo quarto d’ora?

Terzo: Garcia sull’1-2 ha tolto Osimhen, nettamente il migliore e l’unico in grado di cambiare la storia della partita, e ha spostato Kvara sulla destra. Perché queste scelte così inopportune in un momento di difficoltà?"