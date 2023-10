Gazzetta - Garcia ha un mini-ciclo in cui il pareggio non è previsto, senza tre vittorie la posizione da precaria diventerebbe insostenibile

Ultime notizie Napoli - In questa stagione si va avanti a cicli di partite, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia parla sempre di filotto di tre vittorie ma non c'è mai stato: Frosinone e Sassuolo, poi stop con la Lazio. Udinese e Lecce, poi Real Madrid e Fiorentina. Adesso Verona e Berlino, poi Milan. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Andamento balbettante e rimedi agli errori – commessi ripetutamente – che non si vedono:

"Contro squadre di livello il Napoli ha subito, in casa, dieci gol in quattro partite. Spesso frutto di un atteggiamento tattico o di un posizionamento di squadra sbagliato. Ora Garcia ha un mini-ciclo in cui il pareggio non è previsto: la Salernitana è ultima e non ha mai vinto, l’Union Berlino perde da dieci gare consecutive e l’Empoli è la squadra col maggior numero di sconfitte: 7 su 10. Se non arriveranno tre vittorie la posizione da precaria diventerebbe insostenibile"