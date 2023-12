Gazzetta - Garcia ha peccato di presunzione a Napoli: ha preteso di cambiare un sistema perfetto

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul momento delicato che sta vivendo il Napoli:

"Non era difficile immaginare che nel dopo Spalletti ci sarebbe stato da soffrire. Non così tanto però. Di quel Napoli è andato via soltanto Kim, fondamentale per l’aggressione alta in difesa: non basta per spiegare tutto. Ora è facile dire che sarebbe bastato attenersi ai principi vincenti dello scudetto, e va ammesso che ogni allenatore ci tiene alla sua identità.

Però Rudi Garcia ha peccato di presunzione, pretendendo di cambiare un sistema perfetto che ad aprile era entrato in riserva. Servivano aggiornamenti, non rivoluzioni. Il risultato è stato un Napoli nel quale tutti hanno giocato peggio, anche Meret è più insicuro".