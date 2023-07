Gazzetta - Garcia ha iniziato colloqui individuali con i calciatori

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come Rudi Garcia abbia iniziato a fare dei colloqui individuali con i calciatori:

"Stamane nuova seduta di gruppo poi nel pomeriggio partenza per il ritiro in Trentino, a Dimaro, dove la squadra si fermerà fino al 25. In ordine sparso, fra il 18 e il 20, arriveranno i nazionali e ovviamente il più atteso è Victor Osimhen. Intanto il tecnico Rudi Garcia ne sta approfittando per parlare con i singoli giocatori e cominciare a conoscerli più approfonditamente".