Gazzetta - Garcia è entrato in sintonia con la squadra: il Napoli può battere il Real Madrid

Calcio Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia e squadra credono fermamente nella vittoria questa sera contro il Real Madrid. Si tratterebbe del primo trionfo contro gli spagnoli da parte del Napoli.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"C'è sempre una prima volta. Per questo motivo, dopo quattro tentativi a vuoto, stavolta il Napoli è convinto di poter scrivere una pagina di storia battendo il Real Madrid. Ci crede Rudi Garcia, al suo battesimo contro i “blancos”. Anche perché nelle ultime settimane, con un dialogo più intenso, è entrato in sintonia con la sua squadra e su queste basi gli azzurri possono diventare ancora più forti. Ci credono i giocatori, perché se batti il Madrid ti rimane una medaglia al petto per la vita, anche se siamo solo nella fase a gironi di Champions".