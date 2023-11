Gazzetta - Garcia e questi tre centrocampisti devono entrare in sintonia: solo così il Napoli troverà forza e autostima

Calcio Napoli - Per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i problemi del napoli sono a centrocampo. Lobotka, Zielinski e Anguissa non stanno avendo il rendimento della scorsa stagione. L'unico a salvarsi oggi è solo il polacco:

"In questa stagione finora i tre non hanno brillato. A parte Zielinski che è stato più efficace sotto porta. Perché Anguissa ha avuto qualche problema fisico, perché a Lobotka Garcia chiede cose diverse e lo slovacco si sta sforzando per realizzarle, anche se tutto questo gli sta costando sul piano del rendimento.

Quando il tecnico francese riuscirà a entrare in sintonia con la propria mediana - o viceversa, se volete, ma siccome le cose già funzionavano bene prima... - il Napoli troverà forza e autostima per riprendere un cammino competitivo".