Gazzetta - Garcia deve convincere la squadra sul nuovo metodo di lavoro: con la Lazio calciatori giù fisicamente e di testa

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport sottolinea come Rudi Garcia debba convincere i suoi calciatori a praticare un calcio leggermente diverso da quello che li ha condotto allo scudetto nell'ultima stagione. Questo Napoli, rispetto a quello spallettiano, cerca meno il palleggio e più l'immediata verticalità quando è in possesso del pallone.

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Garcia ci tiene a sottolineare: «Una squadra che si affida a un solo uomo, qualunque sia il suo ruolo, è una squadra debole. Perché se l’avversario fermerà quel giocatore non avrà altre soluzioni. E io voglio che la mia formazione abbia sempre un piano B e anche C. Proprio perché cambiare pelle può risultare decisivo per vincere più partite».

Il discorso del francese ha una sua logica ma ovviamente al di là della piazza, deve convincere su questo metodo di lavoro i suoi ragazzi, che alla fine della partita con la Lazio sono apparsi assai giù mentalmente oltre che fisicamente. E la forza di questo Napoli è stata anche l’autostima e la continuità di prestazioni, da cui sono scaturiti poi i risultati".