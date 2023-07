Gazzetta - Garcia cambia posizione a Kvaratskhelia in campo: ecco dove giocherà

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, con l'avvento di Rudi Garcia, il gioco e la posizione in campo di Khvicha Kvaratskhelia saranno diversi rispetto a quando in panchina c'era Luciano Spalletti a guidarlo.

Nuovo ruolo Kvaratskehlia

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport: