Gazzetta - Gallardo possibile sorpresa per la panchina del Napoli

Calcio Napoli - Ci sarebbe anche la pista Gallardo per la panchina del Napoli secondo la Gazzetta dello Sport:

"La conoscenza del calcio italiano sembra una condizione necessaria per l’eventuale nuovo tecnico. Eppure ci sono rumors su possibili nomi a sorpresa come Marcelo Daniel Gallardo, ex stella e anche ex tecnico del River Plate. Dalla scorsa estate è senza panchina e l’Europa lo intriga: sistema di base 4-3-1-2, con l’obiettivo di fare bel gioco e vincere. Toh, sembra proprio di sentir parlare De Laurentiis..."