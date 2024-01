Gazzetta - Gaetano vuole lasciare Napoli per giocare di più: piace a due club di A

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Gianluca Gaetano sarebbe finito nel mirino dell'Empoli:

"Ma la società del presidente Fabrizio Corsi sta pensando anche al centrocampo e un elemento che piace parecchio (ma sarebbe entrato anche nel mirino del Cagliari) è Gianluca Gaetano, classe 2000 del Napoli. Ma nel club campione d’Italia non trova spazio. Otto presenze nella passata stagione, cinque in questa, entrambe con un gol. Lui vuole lasciare Napoli per andare a giocare con maggiore continuità"