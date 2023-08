Gazzetta - Gaetano vuole andare a giocare: il Napoli ha preso una decisione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive come il Napoli non sia intenzionato a cedere al momento il centrocampista Gianluca Gaetano:

"Gianluca sa che con quei “mostri” che ha davanti diventa complicato poter trovare spazio. E vorrebbe andare in prestito a giocare da qualche parte. Empoli sarebbe la meta privilegiata. Ma al momento, dopo che l’ingaggio di Gabri Veiga è saltato, per il club è il sesto centrocampista della rosa e non c’è alcuna intenzione di cederlo".