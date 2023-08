Calciomercato Napoli - Niente Empoli, al momento, per il centrocampista Gianluca Gaetano. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport:

"Semaforo rosso invece per Gianluca Gaetano che freme per andare a Empoli e avere più spazio in campo. Ma il passaggio era legato all’ingaggio di Gabri Veiga. Questo perché l’organico a centrocampo oltre che per il tasso tecnico deve avere almeno sei componenti".