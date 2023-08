Gazzetta - Gabri Veiga-Napoli, entro questa settimana la questione sarà definita: ecco quando potrebbero esserci le visite mediche

Calciomercato Napoli - Oggi potrebbe essere la giornata giusta per Gabri Veiga al Napoli scrive la Gazzetta dello Sport: Per il quotidiano, qualora tutto dovesse andare per il verso giusto, domani il calciatore potrebbe anche arrivare a Villa Stuart per le visite mediche:

"Sono state superate alcune incomprensioni nelle trascrizioni dei contratti che avevano irrigidito i dirigenti galiziani. Ieri sono state messe in campo tutte le forze diplomatiche da ogni parte. Dunque nonostante la giornata di festa, oggi potrebbe essere il giorno della chiusura della trattativa e a quel punto domani Gabri potrebbe arrivare a Roma per le visite mediche e poi firmare il sospirato contratto. In settimana la questione sarà comunque definita".