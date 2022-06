Gazzetta - Forte interesse dell'Atalanta per Parisi: piaceva anche al Napoli

L'Atalanta piomba su Fabiano Parisi. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta il forte interesse della squadra orobica verso il terzino sinistro dell'Empoli il quale è stato accostato spesso anche al Napoli.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Parisi si può considerare una buona alternativa a Nuno Tavares e Andrea Cambiaso, entrambi mancini. Ma la trattativa con l’Arsenal per il portoghese, avviata da tempo, è complessa e al momento in stand by, il rossoblù sembra ormai vicinissimo alla Juve, dunque ogni possibile altra strada da percorrere non va sottovalutata.

Tanto più che Parisi ha molte della caratteristiche dell’acquisto ideale per l’Atalanta. Anzitutto è giovane, dunque ha “fame”di emergere e infatti all’Empoli è già chiaro il suo desiderio di cercare uno step di crescita: compirà 22 anni a novembre, ma ha già una discreta esperienza in Serie A, 25 partite (16 da titolare) con un impiego regolare da metà novembre in poi. E’ italiano, e questo può avere il suo peso anche ai fini della composizione della lista, e mancino naturale.