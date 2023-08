Gazzetta - Folorunsho e Gaetano pronti a lasciare Napoli in prestito: svelati i due club interessati

Notizie Napoli calcio. Il centrocampo azzurro è pronto a rifarsi il look: dopo l'arrivo di Cajuste e quello sempre più probabile di Gabri Veiga, il Napoli saluterà Zielinski. Quello del polacco potrebbe però non essere l'unico addio nella mediana azzurra.

Calciomercato Napoli, le ultime su Folorunsho e Gaetano

Come riporta da La Gazzetta dello Sport, il Verona insiste per il prestito di Folorunsho e la trattativa potrebbe sbloccarsi a breve. Discorso simile anche per Gianluca Gaetano che è stato richiesto dall'Empoli con la medesima formula: nel caso in cui il club toscano dovesse cedere Henderson allora il centrocampista partenopeo sarebbe l'obiettivo numero uno.