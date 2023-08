Gazzetta - Finora De Laurentiis ha investito solo i soldi della clausola Kim per gli acquisti

Calcio Napoli - Gli acquisti fatti finora dal Napoli sono il frutto degli introiti derivanti dalle cessioni di Kim, Petagna e Luperto spiega questa mattina la Gazzetta dello Sport. De Laurentiis ha dirottato il tesoretto sui rinnovi, in particolare quello di Osimhen:

"L’eccezione Kim Minjae è quella che conferma la regola: senza la clausola che ha permesso al difensore di andare al Bayern Monaco, il coreano non sarebbe mai venuto a giocare al Napoli un anno fa. Ma in una sola stagione il club lo ha venduto al triplo di quanto l’ha comprato e finora di fatto - a prescindere da come saranno contabilizzate le operazioni - gli azzurri stanno reinvestendo solo soldi guadagnati realmente in plusvalenza su questa operazione, senza attingere al tesoretto maturato coi maggiori introiti che arrivano da scudetto e Champions".