Gazzetta - Fase di stallo per affare Deulofeu: il Napoli deve fare prima delle cessioni

Fase di stallo per l'affare Deulofeu. Il Napoli ha bisogno prima di sfoltire la rosa in attacco per poter acquistare ufficialmente la punta spagnola che non vede l'ora di vestire la maglia azzurra. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega quale è al momento la situazione tra Napoli e Udinese.

Deulofeu

Deulofeu-Napoli: le ultime

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Deulofeu ha il profilo giusto e un costo che può essere ammortizzato attraverso un paio di cessioni (Politano al Valencia e magari Ounas che ha il contratto in scadenza nel 2023). Dunque, anche in questo caso è pronto il passaggio di testimone tra chi saluta e chi arriva ma bisognerà aspettare che maturino i tempi e, nello specifico, che escano un paio di pedine — oltre a Mertens — per innestare il talento dello spagnolo dell’Udinese nel meccanismo di Spalletti".



