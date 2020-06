Gazzetta fa i complimenti al Napoli: gli unici a non lamentarsi del calendario Coppa Italia, c'è voglia di vincere questo trofeo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Soltanto il Napoli, infine, al contrario dell’Inter, ma soprattutto del Milan e della Juventus, che tra l’altro giocheranno un giorno prima, non si è lamentato del calendario d’emergenza della Coppa Italia, che prevede semifinali e finale mai così ravvicinate in passato. Una apprezzabile dimostrazione di forza, e non di debolezza, da parte della società, che può essere interpretata anche come un indiretto segnale della grande volontà di vincere questo trofeo, che sarebbe il quarto per il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo i due in Coppa Italia nel 2012 e 2014 e l’ultimo nella Supercoppa Italiana nel 2014".