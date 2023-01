Gazzetta esalta Spalletti: per quanto fatto e creato in 30 anni di carriera lo scudetto gli è quasi dovuto

Calcio Napoli - "Per quanto fatto in 30 anni di carriera, lo scudetto gli è quasi dovuto". Questo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea come per Spalletti quella di quest'anno possa rappresentare l'occasione di vincere per la prima volta uno scudetto. A 64 anni, li compirà il prossimo 7 marzo, sarebbe un giusto premio per quanto fatto da allenatore.

Spalletti e lo scudetto

