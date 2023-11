Gazzetta esalta Spalletti: in poco tempo ha ridato gioco alla Nazionale. Dopo tre mesi sembra un veterano

Notizie calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa i complimenti al CT Luciano Spalletti per l'impatto che ha avuto sulla Nazionale:

"Pronti via, a Spalletti è bastato pochissimo per ridare alla Nazionale smalto, orgoglio, senso di appartenenza, regole, entusiasmo e gioco. Ha fatto scelte non banali nelle convocazioni, tolto rapidamente tutta la polvere accumulata dal post Europeo 2021 e avviato un nuovo ciclo.

L’unico dubbio che lo riguardava era legato alla differenza tra lavorare tutti i giorni con una squadra di club e il poco tempo che ha a disposizione un ct. Ma dopo tre mesi Spalletti sembra già un veterano in Nazionale e il suo calcio si vede, anche se intensità, pressing, movimenti, hanno ancora grandi margini di miglioramento".