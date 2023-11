Gazzetta esalta Raspadori: è uno che ha dato l'anima contro la Macedonia

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello SPort scrive sulla prova di Giacomo Raspadori ieri contro la Macedonia:

"A scacciare la paura ci pensano i due che sono stati l’anima della notte azzurra, insieme a Chiesa: Barella, per la spinta e Raspadori, per il movimento infinito. Bare detta per Raspa che incrocia in rete il 4-2 (36’). Al 48’ El Shaarawy, coccolato dall’Olimpico e non fischiato come Zaniolo, completa la manita e la festa su invito di Dimarco: 5-2. Bene così. E ora mostriamoci Italia anche a Leverkusen, contro l’Ucraina, perché in Germania ci vogliamo tornare a giugno per difendere il nostro titolo europeo".