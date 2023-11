Gazzetta esalta Raspadori: talento puro, da lucidare e non disperdere! Non è un falso 9, semmai un 9,5

Ultime notizie Napoli - Talento puro, da lucidare e non disperdere. Questo è l'attaccante del Napoli e della Nazionale italiana Giacomo Raspadori, secondo la Gazzetta dello Sport.

Nel Napoli spesso chiuso da Osimhen. Spalletti che lo conosce bene, ora sta impiegando Raspadori da centravanti

"In ogni partita fa vedere qualcosa in pi√Ļ. Non √® un falso 9, semmai un 9,5. Perfetto quando la squadra attacca in modo corale: intelligente nel trovare spazi e rapido nelle esecuzioni. Certo, con lui devi giocare palla a terra e se servono muscoli e centimetri... ecco Scamacca. La sensazione √® che vedremo molte staffette tra i due. Sarebbe bello per√≤ provarli insieme, ma servirebbe un altro modulo: il 4-2-3-1?"