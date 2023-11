Gazzetta esalta Raspadori: deve ricredersi chi non lo vedeva centravanti. Colpiscono le modalità dei suoi tre gol

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta il momento magico di Giacomo Raspadori:

"Colpiscono in maniera particolare il modo in cui sono arrivati i tre gol del bolognese, tutti diversi per costruzione e situazioni di gioco. A Berlino col suo taglio in mezzo all’area ha suggerito l’assist a Kvaratskhelia, a Salerno si è smarcato all’altezza del dischetto: poi ha realizzato indifferentemente dal piede, sinistro in Champions, destro in campionato.

E che proprio il tiro con quest’ultimo piede sia chirurgico lo ha dimostrato realizzando direttamente su punizione, il primo a riuscirci in questo campionato, superando un certo Maignan, non proprio l’ultimo dei portieri. Insomma se qualcuno aveva ancora qualche dubbio sull’efficacia da centravanti puro di Jack adesso deve ricredersi".