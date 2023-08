Gazzetta esalta Raspadori: sarà l'uomo in più di Garcia, con lui tre varianti tattiche| GRAFICO

Notizie Napoli calcio. Giacomo Raspadori scalpita per essere ancora più protagonista con il Napoli: dopo una più che buona prima stagione, condita con la vittoria dello scudetto, l'ex Sassuolo vuole ora consacrarsi con la maglia azzurra.

Di Raspadori ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sottolineando come Rudi Garcia sia rimasto colpito dalle capacità dell'attaccante italiano:

Nelle ultime amichevoli Garcia ha voluto vederlo all’opera partendo da esterno destro. Ed è rimasto positivamente colpito dai movimenti di Giacomo verso il centro, per la sua capacità di triangolare con i compagni in spazi stretti alla ricerca rapida del tiro. A Frosinone, domani, probabilmente in corsa lo vedremo in questo ruolo. Ma come ha sottolineato l’allenatore francese non esclude un suo utilizzo da sottopunta in un 4-2-3-1 e addirittura da secondo attaccante in un ipotetico 4-4-2 o anche 4-2-4, volendo. E senza abbandonare l’ipotesi mezzala, proprio per aumentare il potenziale offensivo della squadra.