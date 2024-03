Gazzetta esalta Mario Rui: un piede così educato è un lusso per un difensore

Mario Rui tra i migliori in campo del Napoli con il Torino. Dai piedi del terzino portoghese, ieri partito titolare, è partito il cross messo in rete da Khvicha Kvaratskhelia per il provvisorio vantaggio della squadra di Francesco Calzona.

Pagella di Mario Rui in Napoli Torino 1 1

Il terzino Mario Rui è stato dunque tra i protagonisti del match pareggiato ieri dal Napoli contro il Torino. Di seguito vi riportiamo la pagella della Gazzetta dello Sport per il difensore azzurro: