Gazzetta esalta l'assist di Osimhen contro il Cagliari: "Una meraviglia come Diego a Messico '86"

Notizie calcio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è tornata a commentare il decisivo assist di Osimhen per Kvaratskhelia nel successo del Napoli per 2-1 contro il Cagliari.

Una giocata incredibile da parte di Osimhen, che con un palleggio insisitito si libera dalla marcatura e consente al compagno di reparto di siglare il gol vittoria:

Se non abbiamo sbagliato i conti, Osimhen in Napoli-Cagliari ha toccato il pallone per 9 volte, nell’azione personale che gli ha permesso di servire a Kvaratskhelia la palla del 2-1. Un assolo in cui Osi ha padroneggiato il pallone di petto, di coscia, di testa e di tacco. Uno sberleffo agli allenatori talebani delle partitelle a uno massimo due tocchi. Lasciate che i campioni si esprimano. Certo, se il monologo di Osimhen non avesse fruttato nulla, molti avrebbero esclamato: «Doveva passarla prima!». Il centravanti se ne è fregato dei bisbigli, ha fatto quello che gli suggeriva il cuore ed è sgusciato via a cinque avversari, nello stadio intitolato a Diego Maradona, il D10s che a Messico ‘86 firmò il gol del secolo con una cavalcata in solitaria da 12 tocchi.